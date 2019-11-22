Михаил Щелкунов: За экстремизм в Интернете нужно привлекать авторов постов

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Авторы постов в Интернете экстремистского толка должны нести за них ответственность, а не интернет-провайдеры. К такому выводу пришли сегодня во время дискуссии участники подсекции пленарного заседания IV форума православной общественности РТ в Казани.

«Сегодня был ряд выступлений на тему религии и Интернета, которые указывают на риски, которые остаются, и требуется работа по их минимизации. В силу специфики Интернета они не могут быть полностью устранены, но найти субъектов ответственности за эти риски — тех, кто открывает различные интернет-секции, проповедует новые религиозные движения и сплачивает вокруг них пользователей, можно. На них и предлагается возложить бремя ответственности, а не на интернет-провайдеров», — сообщил ИА «Татар-информ» в перерыве заседания директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Михаил Щелкунов.

Участники форума на встрече в галерее современного искусства обсудили проблемы религии, культуры и общественных отношений. Основная сквозная тема встречи была связана с чудесным явлением Казанской иконы Божией Матери. Эта тема стала главным лейтмотивом всех мероприятий, проходящих в эти дни в рамках форума в столице Татарстана.

«Сегодня прозвучало немало интересных выступлений на такие темы, как психолого-педагогические основы христианского воспитания и семейные ценности. Целый ряд вопросов связан с образовательными программами дореволюционной и современной России, которые имеют отношение к христианской культуре», — отметил Щелкунов.

По итогам обмена мнениями и мозгового штурма с участием ученых будет принята резолюция форума, в которую войдет ряд высказанных на встрече предложений. Они касаются психологической работы с детьми с ограниченными возможностями, необходимости введения христианских первоисточников в историю искусства и других вопросов.

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