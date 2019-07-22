Производители снюса должны нести штрафы выше объема прибыли, считает Менделевич

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Производители снюса (жевательного табака) должны нести штрафы, превышающие объем полученной прибыли. Иначе эта мера не будет эффективной, ответил депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Необходимо законодательно запретить употребление таких веществ, причем объём штрафа должен превышать объём прибыли, который зарабатывает производитель, продавая такие конфеты. Иначе получим ситуацию, при которой производители зарабатывают 100 тыс. рублей, а получают штраф на полторы-две тыс. рублей. В результате может произойти ситуация, когда производитель в любом случае останется в прибыли», — считает Менделевич.

Накануне представитель Казанского Кремля Лилия Галимова высказалась о снюсах и отметила, что пока жевательный табак законодательно не запрещен.

Парламентарий уверен, что в России должен быть принят запрет на снюс как на никотиносодержащий препарат.

«Какие бы ни были формы поставки и приема (конфета, порошок), в любом случае это употребление никотина. И на законодательном уровне должно быть определено: неважно в какой форме никотин принимается, если это не лекарственный препарат для лечения никотинозависимости, зарегистрированный в установленном порядке, то он должен быть внесен в список запрещенных. На мой взгляд, подобный список должен существовать на уровне федерального правительства», — сообщил Борис Менделевич.

Он добавил, что одними запретами вопрос со снюсами решить невозможно. В стране должна вестись продуманная систематичная профилактическая работа. «Только двусторонний синтез может привести к действительно высоким результатам», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что одна доза снюса по количеству никотина равна трем пачкам сигарет, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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