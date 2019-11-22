(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Аферисты «кинули» татарстанца на бирже, а затем украли еще денег, пообещав компенсацию, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

27-летний житель Зеленодольского района потерял год назад крупную сумму денег, став жертвой мошенников, орудующих на фондовой бирже.

Недавно ему позвонил неизвестный, сказал, что он занимается страховыми выплатами и пообещал мужчине компенсацию за некачественные услуги брокеров.

По его словам, зеленодольцу, лишившемуся 5 тысяч долларов, полагается 6 тысяч, однако сперва необходимо выполнить ряд условий.

От мужчины потребовали заполнить заявку на получение кредита на 619 тысяч рублей, оформлять его не требовалось. Вскоре на счет якобы поступили деньги, а потом пропали. Аферист заверил, что это нормально, а со временем мужчина понял, что его обманули и с карты списаны 619 тысяч рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.