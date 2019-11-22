Татарстанские поисковики презентовали книгу о восстановлении легендарной «Пешки»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). В республике вышла в свет книга «„Крылья Татарстана“. Восстановить легенду», посвященная воссозданию татарстанскими поисковиками легендарного самолета Пе-2. Издание о реставрации фронтового бомбардировщика времен Великой Отечественной войны на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» презентовал глава совета региональной организации «Отечество» Александр Коноплев.

«Проект родился 3 года назад. Оказалось, что в нашей республике нет самолета, который во время войны строили на нашем Казанском авиазаводе. Те образцы, которые выставлены в Бугульме, — это просто копии, у нас нет ни одного боевого самолета. Хотя за время войны здесь было выпущено 10,5 тыс. самолетов», — объяснил цель проекта Коноплев.

Он добавил, что сейчас проект еще далек от финальной стадии, однако уже к следующему Дню Победы поисковики намерены представить публике восстановленный из реальных фрагментов фюзеляж Пе-2. Для этого организаторы проекта и волонтеры обследовали участки падений и посадок 21 самолета Пе-2 на местах бывших сражений.

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