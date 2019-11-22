Единственная компания из Татарстана получила премию «Товар года»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Известный производитель соусов, джемов и кондитерских изделий — АО «Эссен Продакшн АГ» — 20 ноября стал победителем национальной премии «Товар года» сразу в двух номинациях.

Премия «Товар года» проводится ежегодно на протяжении более 10 лет Национальной торговой ассоциацией, и ее номинантами становились тысячи российских производителей из различных сфер: от продуктов питания до лекарств. Заслуженный знак «Товар года» получает один или несколько продуктов, производимых компаниями. Согласно условиям премии, логотип в виде золотой звезды может быть изображен на упаковке продукта в течение одного года. Это дает дополнительные конкурентные преимущества при выборе товара потребителями на полках супермаркетов.

По итогам 2019 года компания АО «Эссен Продакшн АГ» получила две статуэтки «Товар года». Первая была присуждена торговой марке «Махеевъ» в номинации «Джем», а вторая — марке конфет «35», которую компания производит уже почти 5 лет.

Помимо использования изображения статуэтки «Товар года» на упаковке своей продукции компания может использовать этот наградной знак при проведении собственных рекламных мероприятий, оформлении рекламной продукции, размещении рекламы на ТВ, радио и в печатных СМИ.

«Мы высоко ценим признание премии "Товар года" и поэтому участвуем в ней уже третий год подряд. Победа в двух номинациях — это заслуга коллектива всех наших производств. Мы будем стремиться дальше улучшать качество продукции и выставлять на конкурс новинки кондитерских изделий, которые начали производить этим летом с запуском новой линии. Впереди — огромные планы по расширению производства, и я уверен в том, что наши новые продукты также будут удостоены знака "Товар года"», — отметил генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев.

О конкурсе:

Более десяти лет в России проходит конкурс, масштаб и значение которого играют важную роль в сознании потребителей. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны, так как признание конкурса определяется географией участников и их весомой ролью в развитии потребительского рынка в России.

Премия присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. Партнером Премии выступают ведущие исследовательские компании.

Финалом сводного рейтинга за год и является данная церемония.

Опыт проведения конкурса показывает — лауреаты премии не на словах, а на деле являются признанными лидерами потребительского рынка, а победа в нашем конкурсе способствует завоеванию новых рыночных позиций и повышению устойчивости Бренда. Не зря символ премии «Товар года» — наша, ставшая легендарной, пятиконечная золотая звезда — сегодня служит украшением продукции победителей конкурса, их новым, ярким логотипом.