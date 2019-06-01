Руководство челнинского картодрома опровергло слухи о его закрытии

(Набережные Челны, 22 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Руководство картодрома имени Олега Кухаренко опровергло слухи об его закрытии.

Накануне в социальных сетях появилось обращение родителей, чьи дети занимаются начальной подготовкой в секции картинга. По их уверению, тренировки для начинающих здесь не проводятся, а работники, которые занимались с ребятами, увольняются. Из чего челнинцы сделали вывод, что секция картинга доживает в Челнах последние дни. А негативные перемены они связывают со сменой руководства картодрома.

«Картинговая школа Набережных Челнов — сильнейшая в республике. Все пилоты прославленной команды „КАМАЗ-мастер“ начинали свой путь в автоспорте именно с картинга. На гонки, которые проводились в нашем городе, съезжались сильнейшие спортсмены Поволжья и Урала. Неужели город и „КАМАЗ“ не заинтересованы в сохранении такой кузницы кадров?» — говорится в обращении.

Директор картодрома имени Олега Кухаренко Роберт Аматыч опроверг предположение родителей о закрытии уникальной спортивной площадки.

Надо отметить, что в 2015 году челнинский картодром передали команде «КАМАЗ-мастер». По мнению руководителя объекта, с этого момента картинг в Челнах получил новый импульс к развитию. Уже в первый год нового управления здесь прошел капремонт трассы, в рамках которого были установлены специальные ограждения, а трек оснащен новым покрытием. «В настоящее время ведутся реконструкция и ремонт учебных помещений и технических боксов», — сообщил Аматыч.

В 2017 году в городе появилась своя детская команда по картингу KAMAZ-master Junior Team. В нее вошли 12 ребят, каждый из которых получил свой карт — «OTK Fernando Alonso», спортивную экипировку. Команда получила и другое спецоборудование. С учетом детской команды сейчас на гоночной спортплощадке занимаются более 100 детей.

Что касается претензий, изложенных в анонимном сообщении, то Аматыч предположил, что они возникли из-за ужесточения мер безопасности на картодроме. В частности, тут запретили несанкционированные заезды, которые проводились по инициативе и под ответственность родителей, зачастую без учета погодных условий, иногда в темное время суток.

«Новые требования не всем пришлись по нраву. Но автоспорт не прощает ошибок, и руководство картодрома намерено и впредь требовать неукоснительного соблюдения правил. Поскольку речь идет о безопасности детей», — заявил глава картодрома.

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