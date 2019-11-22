В Татарстане и Москве задержали двух главарей и членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане, Москве и Тюменской области задержали двух главарей и семерых участников запрещенной в РФ террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

По их информации, злоумышленники создавали по стране закрытые террористические структуры, занимались финансовыми вопросами, распространяли свою идеологию и вербовали участников.

«Деятельность злоумышленников основанна на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушении институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти», — отметили в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

У подозреваемых нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители данных. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, которая запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств, а также в России.

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