Мухаметшин поздравил с вручением госнаград летчиков-героев Юсупова и Мурзина

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил Героев России, командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина с вручением государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Экипаж награжден за проявленный героизм во время жесткой посадки Airbus A321 и эвакуации пассажиров на кукурузное поле в Подмосковье. В результате слаженных действий членов летного и кабинного экипажей никто из пассажиров не пострадал», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в Кремле вручил пилотам звезды Героев России. Встреча пилотов с Фаридом Мухаметшиным прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ.

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