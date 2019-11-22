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Валерия Белова

22 ноября 2019, 12:03

Здоровье и среда

Жители Татарстана рассказали, каково жить с болезнью, о которой никому не расскажешь

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Здоровье и среда

Жители Татарстана рассказали, каково жить с болезнью, о которой никому не расскажешь

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Сделал татуировку, употреблял наркотики, встречался с ВИЧ-инфицированным – так они подхватили неизлечимый вирус.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня в Татарстане на диспансерном учете состоят более 14 тыс. человек с ВИЧ-положительным статусом. Только в этом году заболевание впервые выявили у более 800 человек. ИА «Татар-информ» продолжает серию историй о людях, живущих с ВИЧ. Имена героев изменены.

Марине было всего 19, когда она впервые столкнулась с ВИЧ. Девушка в 2002 году делала аборт, а после врачи сообщили ей страшную новость.

«У меня не было понимания, что я заболела, были шок, недоумение, удивление. Ничего не поняла тогда. Помню, как на остановке купила шоколадку и поехала домой, находясь в какой-то прострации. Но я спокойно отнеслась тогда к заболеванию. Мама сначала плакала, а потом тоже свыклась с этим. Вспоминала, скорее всего, я заразилась, делая татуировку в 17 лет. Тогда мы делали это на квартире, антисанитария была полная...», — вспоминает Марина.

Сегодня женщина состоит на учете в СПИД-центре и принимает ежедневно необходимые лекарства. 

«Диагноз сразу отталкивает людей, кого бы то ни было. Даже у некоторых врачей толком нет понимания, как передается ВИЧ и что это вообще. Были инциденты, теперь хожу только к своим, в центре, и к платным врачам», — призналась женщина.

Вылечить ВИЧ в настоящее время невозможно, однако существует антиретровирусная терапия, которая поддерживает иммунитет и позволяет человеку жить полноценной жизнью. Во время системного приема лекарств вирус спит в организме, а больной не может заразить других людей. Препараты просто блокируют размножение вируса и снижают иммунную нагрузку.

«Употреблял лет с 18 наркотики. Узнал, что болен ВИЧ в 25 лет. Прошел тестирование, как и полагается тем, кто в группе риска. Расстроился сильно. Оказалось, что мой друг, с которым мы вместе употребляли наркотики, был инфицирован давно. Долгое время я думал, что ВИЧ не существует. А потом мне стало совсем плохо, туберкулез обострился. Я болел всеми возможными заболеваниями. И в какой-то момент понял, что могу умереть. Так и встал на учет, также и завязал с наркотиками», — рассказал Михаил.

Сегодня мужчина не просто ВИЧ-инфицированный, который принимает все лекарства, но еще и помощник специалистов казанского СПИД-центра. Михаил проводит лекции и беседы, во время которых рассказывает, что такое ВИЧ и почему необходимо пить все лекарства.

42-летний Вадим узнал о своем положительном ВИЧ-статусе в 2015 году. Мужчина вел разгульный образ жизни и употреблял наркотики.

«Меня моя девушка приучила регулярно сдавать анализы, она знала, что я неблагонадежный, поэтому ввела такое правило. Однажды я пришел в очередной раз проверяться, а результат оказался положительным. Если человек такой образ жизни ведет, он к такому, наверное, не готов, но он понимает, что это возможно. Я сначала переживал, но недолго. Через 8 месяцев начал пить лекарства и встал на учет, сначала-то симптомов не было. А потом я как-то пришел, и у меня были плохие анализы, я болел всем подряд. Тут уже начал принимать лекарства. А с наркотиками завязал три года назад. В какой-то момент я понял, что так больше нельзя. А сейчас у меня ни жены, ни детей... Этому помешал мой образ жизни и ВИЧ, я так думаю», — признался Вадим.

Сегодня 69% инфицированных жителей Татарстана принимают АРВ-препараты. Но есть и так называемые ВИЧ-диссиденты, утверждающие, что вируса не существует. 

«Вирус ВИЧ в 200 раз изменчивее вируса гриппа. Если больной прерывает терапию, то вирус получает новую возможность интенсивно размножаться и мутировать. Образовавшийся новый подвид вируса после мутации может не поддаться той терапии, которая была назначена, а потом прервана. Получается, что перед врачом-инфекционистом стоит новая задача — найти новые препараты. Иногда это может и не получиться. Поэтому такие пациенты рискуют жизнью, не принимая препараты», — объяснила врач-психотерапевт Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роза Мухаметова.

ВИЧ передается тремя путями — половым, через инъекции и от матери ребенку. То есть в максимальной концентрации, достаточной для заражения, вирус содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

Основными методами защиты от ВИЧ сегодня являются презервативы, «доконтактная и постконтактная профилактика». Проще говоря, человек должен принимать специальные лекарства до того, как вступает в контакт с ВИЧ-инфицированным и после, чтобы организм успел выработать защиту от него. Также есть вариант, когда человек принимает препараты только после контакта с ВИЧ-инфицированным человеком.

Исследования показывают, что лекарства доконтактной профилактики достаточно эффективно снижают риск заражения ВИЧ. Такие препараты сегодня можно свободно купить в аптеках, но медики советуют сначала проконсультироваться со специалистами Центра СПИД для выбора наиболее оптимальных. У человека есть 72 часа после незащищенного секса или контакта с ВИЧ-инфицированным, чтобы успеть предотвратить заражение.

С учетом того, что с каждым годом количество ВИЧ-инфицированных заметно увеличивается, врачи советуют тщательно подбирать себе пару. Более того, медики настаивают на том, чтобы каждый человек ежегодно по нескольку раз проходил экспресс-тестирование на ВИЧ. Абсолютно бесплатное и анонимное обследование можно пройти в СПИД-центре в Казани и в его филиалах в городах Альметьевск и Набережные Челны. Кроме того, можно самостоятельно сделать экспресс-тесты в домашних условиях. Они продаются в аптеках, а использовать их так же просто, как глюкометры.

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