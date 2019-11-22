WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 10:40

Экономика и финансы

Альфа-Банк привлек 450 млн долларов за один день в ходе выпуска срочных еврооблигаций

Экономика и финансы

Альфа-Банк привлек 450 млн долларов за один день в ходе выпуска срочных еврооблигаций

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников допкапитала Альфа-Банка.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыло книгу заявок на дополнительный выпуск срочных Еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 646-П Банка России). Еврооблигации были размещены по цене выше номинала. Сумма дополнительного выпуска составила 450 миллионов долларов США. Параметры будут соответствовать основным условиям первоначального выпуска субординированных Еврооблигаций, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: колл-опцион 15 апреля 2025 г., погашение 15 апреля 2030 г., ставка купона до колл-опциона 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

«В настоящее время Альфа-Банк с комфортным запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, видя устойчивый спрос на последний выпуск срочных субординированных еврооблигаций на вторичном рынке, мы могли рассчитывать, что, даже несмотря на приближающееся завершение года, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии и России. Такой спрос удалось собрать в течение одного рабочего дня, не объявляя о сделке заранее, как обычно и происходит с дополнительными размещениями.

Это говорит о том, что контрагенты внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента. Нам очень приятно констатировать активное участие американских инвесторов, ведь с ноября 2014 года мы не делали выпусков, доступных для первичного размещения на рынке США. В тот момент времени интерес был совсем невысокий, но сейчас очевидно ситуация изменилась: интерес американских инвесторов был рекордным за довольно большой период времени.

Средства от размещения мы планируем использовать для еще более активного укрепление позиций Альфа-Банка как на розничном, так и на корпоративном рынке в соответствии с успешно реализуемой стратегией Альфа-Банка», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS/144А. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

Ранее в 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших Еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года и в октябре был размещен выпуск субординированных Еврооблигаций на сумму 400 млн долл. США по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет.

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