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Татар-информ

22 ноября 2019, 12:04

ОбществоДуховная жизнь

Представители конфессий в Казани обсудили сотрудничество в сфере социального служения

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ОбществоДуховная жизнь

Представители конфессий в Казани обсудили сотрудничество в сфере социального служения

Фото: Михаил Захаров

В столице РТ прошел круглый стол «Татарстан — территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества».

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Представители различных конфессий за круглым столом «Татарстан — территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества» обсудили сотрудничество в области социального служения. Заседание прошло в рамках IV Форума православной общественности Татарстана. 

В начале всех участников поприветствовал Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он представил участников круглого стола, среди которых присутствовали депутат Государственный думы РФ Ольга Павлова, заместитель председателя ДУМ РТ Ильфар хазрат Хасанов, проректор Болгарской исламской академии Алексей Петров и другие.

«Важное направление работы религиозных организаций — это социальное служение. Участие в судьбе людей, детей-сирот, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, оставшихся без крова, людей, которые вышли из мест лишения свободы. Борьба с негативными явлениями, как алкоголизм, наркомания, а также поддержка традиционных семейных ценностей», — подчеркнула в своем выступлении Ольга Павлова. 

В ходе круглого стола спикеры обсудили резолюцию, которую огласят сегодня на пленарном заседании IV Форума православной общественности Татарстана в присутствии Президента республики Рустама Минниханова. 

«Если представить, что наша планета, жизнь, государство — это сад, в котором цветет согласие, то общая задача священнослужителей, общественных, научных, религиозных деятелей, чтобы в этот сад не входили сорняки, которые погубят все», — привел сравнение в своем докладе начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента России по внутренней политике Евгений Ерёмин.

Он добавил, что резолюция, которую приняли по итогу заседания, послужит сотрудничеству и укреплению дружбы в Татарстане и России.

«Резолюция говорит о том, что мы все вместе можем через реализацию социальных проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и так далее общими усилиями достичь поставленных задач», — отметил начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Марат Хисамеев.

Сегодня в Казани проходит IV Форум православной общественности Республики Татарстан, приуроченный к 440-й годовщине обретения в 1579 году Казанского образа Богородицы.

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