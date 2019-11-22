В Лениногорске заселят соципотечный дом с опорным пунктом полиции на цокольном этаже

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в 7-м микрорайоне Лениногорска состоится торжественное заселение многоквартирного соципотечного дома. В девятиэтажной новостройке по улице Достоевского, 18 будут проживать работники группы компании «Татнефть». Об этом сообщает Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

В доме находятся четыре подъезда, 108 квартир, общая площадь квартир составляет около 6,8 тыс. квадратных метров. Все квартиры готовы для проживания, в них установлены сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурные котлы индивидуального отопления.

На цокольном этаже новостройки расположен опорный пункт полиции.

Торжественное заселение начнется в десять утра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новоселы из Чистополя получили ключи от новых квартир.

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