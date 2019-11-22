Группа ВТБ и центр развития экспорта продукции АПК РФ договорились о сотрудничестве

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 21 ноября в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК.

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

«Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с „Агроэкспортом“ будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов», — отметил заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

«Соглашение с ВТБ — это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта „Экспорт продукции АПК“. Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки», — сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Дмитрий Краснов.

Справка:

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ создан Министерством сельского хозяйства РФ с целью поддержки и развития экспорта АПК. Основные задачи центра — формирование отраслевой системы продвижения на внешние рынки и экспортное сопровождение.

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