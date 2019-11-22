WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 11:35

Экономика и финансы

ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»

Экономика и финансы

ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»

Традиционно акция продлится с 22 по 29 ноября 2019 года включительно.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК в четвертый раз присоединился к ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 70%.

Традиционно акция продлится с 22 по 29 ноября 2019 года включительно и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование», за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.

Специальные условия в виде скидки в размере 29% действуют на страховые продукты каско, скидку 50% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 30%. На линейку программ по страхованию имущества предоставляется скидка 70%, за исключением продукта «Домашний помощник». А страхование от критических и онкологических заболеваний можно будет приобрести с выгодой в 30%.

Скидка предоставляется по промокоду «friday19» при условии его регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://blackfriday.vsk.ru/.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»
Новости дня
12:00
Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»

Переработка нефти и газа внутри республики обеспечит прорывной рост экономики РТ, уверен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

11:49
Полиция Челнов изучает видео, на котором парни избивают охранника магазина «Магнит»

По сведениям, полученным от очевидцев, охранник попросил ребят открыть сумки, а те в ответ полезли в драку.

11:35
ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»
11:25
Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

Птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в челнинской ветеринарной клинике ей провели реанимационные процедуры, позже хищник скончался.

11:19
Суд вынес приговор казанцу, который выкинул из окна на иномарку старый телевизор

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

11:16
Госкомитет РТ по тарифам ответил на «письмо надежды» перевозчиков Казани

В Госкомитете отметили, что не могут устанавливать тарифы для проезда льготных категорий граждан, так как это не относится к их полномочиям.

11:08
В Татарстане мобильным Интернетом пользуются больше людей, чем в других регионах ПФО

Сегмент мобильного Интернета республики вырос до 3,5 млн активных SIM-карт.

11:01
В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова

МЧС Татарстана напоминает, что выход на лед толщиной менее семи сантиметров смертельно опасен и карается штрафом.

10:55
ВТБ Лизинг организует в России операционную аренду локомотивов
10:39
Две жительницы Казани попали под машины, переходя дорогу на зеленый свет светофора

ДТП произошли в один день на Гудованцева и Ибрагимова.

10:31
В Татарстане задержали мужчину, который украл телефон у стоявшей в очереди школьницы

Устройство выпало из кармана куртки девочки, когда та расплачивалась на кассе.

10:22
«Единая Россия» проведет обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

В Татарстане в очереди за медицинской справкой для водительских прав умер 73-летний мужчина.

10:15
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» построят инфраструктурные объекты в морском порту Тамань
10:15
Парня из Апастовского района оштрафовали за публикацию интимного видео с подругой

Молодой человек тайно снял свою знакомую на телефон, а позднее опубликовал ролик в мессенджере.

10:01
Неподалеку от остановки «Сады» в Казани загорелся один из складов

В помещении склада на площади 10 квадратных метров горела бытовка.

09:39
ГИБДД Казани ищет водителя, из-за которого пешеход оказался в больнице с переломом

ДТП произошло на Шоссейной улице.

09:35
Количество открытых счетов эскроу в РТ за 2 месяца возросло более чем в 3 раза

В РТ ведут работу по проектному финансированию строящихся объектов 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу.

09:18
Умер экс-председатель Госкомитета ТАССР по труду Габдулхак Гилязов

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного деятеля.

09:03
МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов

Министерство напомнило рыбакам об опасностях осеннего ледостава.

08:58
Путин вручил Равилю Гайнутдину орден «За заслуги перед Отечеством»

Награждение состоялось в ходе церемонии, прошедшей в Московском Кремле.

08:45
В Казани задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у парка Победы

Злоумышленник напал на жительницу Казани в сентябре у лесопосадки на Чуйкова.

08:38
Роспотребнадзор дал рекомендации по приему антибиотиков
08:20
Названы профессии, которые исчезнут быстрее других
08:03
Минздрав РФ определил новый срок изменения правил медосмотра для водителей

Причина изменения времени вступления новых правил в силу – «обеспокоенность граждан».

07:44
Помощник Путина назвал три ключевых составляющих роста экономики России
События