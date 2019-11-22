ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК в четвертый раз присоединился к ежегодной распродаже «Черная пятница» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 70%.

Традиционно акция продлится с 22 по 29 ноября 2019 года включительно и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в интернет-магазине и мобильном приложении «ВСК страхование», за исключением ОСАГО и ряда специфичных страховых продуктов, а также пролонгации действующих договоров страхования ВСК.

Специальные условия в виде скидки в размере 29% действуют на страховые продукты каско, скидку 50% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 30%. На линейку программ по страхованию имущества предоставляется скидка 70%, за исключением продукта «Домашний помощник». А страхование от критических и онкологических заболеваний можно будет приобрести с выгодой в 30%.

Скидка предоставляется по промокоду «friday19» при условии его регистрации в интернет-магазине https://shop.vsk.ru/ или в мобильном приложении «ВСК страхование» в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://blackfriday.vsk.ru/.

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