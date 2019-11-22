WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 10:55

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг организует в России операционную аренду локомотивов

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг организует в России операционную аренду локомотивов

Соглашения о сотрудничестве были подписаны на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). ВТБ Лизинг заключил три соглашения о сотрудничестве на площадке ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»: с авиакомпанией Сомон Эйр, Яндекс.Такси, а также с Трансмашхолдингом и Локотехом.

Меморандум о сотрудничестве подписали ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и национальный перевозчик Таджикистана Сомон Эйр. В рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.

«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», — отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Также ВТБ Лизинг заключил соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Такси. В рамках проекта партнеры сервиса смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. Пока в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Программа учитывает особенности бизнеса такси, не предполагает запрос большого пакета документов, что позволит реализовать сделку в крайне сжатые сроки.

«Развитие транспортных коммуникаций и повышение доступности передвижения сегодня является важной государственной задачей. ВТБ Лизинг в соответствии со стратегией ВТБ старается предложить лучшие условия и возможности своим клиентам для реализации социально-значимых проектов. Данное соглашение о сотрудничестве нацелено как раз на решение этой важной задачи. Взаимодействие по нему будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию транспортных коммуникаций в стране и повышению безопасности на дорогах благодаря возможностям для обновления парков такси. Мы ожидаем двукратного роста поездок в такси к 2030 году в Москве, хотя считается, что это уже один из самых насыщенных рынков. Мы высоко оцениваем потенциал сегмента и рады сотрудничать с одним из крупнейших агрегаторов в России», — отметил Дмитрий Ивантер.

Помимо этого ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех заключили соглашение, согласно которому намерены создать парк маневровых и магистральных локомотивов, которые будут доступны для операционной аренды. В рамках сотрудничества ВТБ Лизинг будет отвечать за финансирование, Трансмашхолдинг — за поставку новых локомотивов, Локотех — за обслуживание парка, предоставление по желанию клиента услуг локомотивных бригад, оптимизацию маневровых работ на предприятиях. Сформированный парк будет предоставляться компаниям-клиентам на условиях операционной аренды, при этом риски, связанные с выходом техники из строя из-за нарушений условий эксплуатации остаются на стороне предприятий.

«Проект реагирует на запросы времени экспоненциального роста стоимости основных средств и создает актуальный инструмент совместного пользования для потребителей в масштабах страны. Согласно стратегии ВТБ, мы стремимся создать для наших клиентов самые выгодные условия и постоянно работаем над совершенствованием продуктовой линейки. Операционная аренда — это управляемые затраты и транспарентность расходов на железнодорожную инфраструктуру. Этот совместно разработанный с нашими партнерами продукт позволит обеспечить бесперебойную работу маневрового парка, поможет клиентам сэкономить бюджет и избавит от необходимости решать проблемы с ремонтами локомотивов, их простоями. Использование локомотива несколькими клиентами ускорит его амортизацию и окупаемость, повысит коэффициент его полезного использования и снизит финансовую нагрузку на отдельного эксплуатанта», — отметил Дмитрий Ивантер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»
Новости дня
12:00
Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»

Переработка нефти и газа внутри республики обеспечит прорывной рост экономики РТ, уверен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

11:49
Полиция Челнов изучает видео, на котором парни избивают охранника магазина «Магнит»

По сведениям, полученным от очевидцев, охранник попросил ребят открыть сумки, а те в ответ полезли в драку.

11:35
ВСК дарит скидки до 70% на свои продукты в «Черную пятницу 2019»
11:25
Умер орлан-белохвост, которого нашли раненым на окраине Набережных Челнов

Птица вновь себя почувствовала очень плохо, и в челнинской ветеринарной клинике ей провели реанимационные процедуры, позже хищник скончался.

11:19
Суд вынес приговор казанцу, который выкинул из окна на иномарку старый телевизор

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы условно.

11:16
Госкомитет РТ по тарифам ответил на «письмо надежды» перевозчиков Казани

В Госкомитете отметили, что не могут устанавливать тарифы для проезда льготных категорий граждан, так как это не относится к их полномочиям.

11:08
В Татарстане мобильным Интернетом пользуются больше людей, чем в других регионах ПФО

Сегмент мобильного Интернета республики вырос до 3,5 млн активных SIM-карт.

11:01
В Набережных Челнах прошел рейд по любителям осеннего подледного лова

МЧС Татарстана напоминает, что выход на лед толщиной менее семи сантиметров смертельно опасен и карается штрафом.

10:55
ВТБ Лизинг организует в России операционную аренду локомотивов
10:39
Две жительницы Казани попали под машины, переходя дорогу на зеленый свет светофора

ДТП произошли в один день на Гудованцева и Ибрагимова.

10:31
В Татарстане задержали мужчину, который украл телефон у стоявшей в очереди школьницы

Устройство выпало из кармана куртки девочки, когда та расплачивалась на кассе.

10:22
«Единая Россия» проведет обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

В Татарстане в очереди за медицинской справкой для водительских прав умер 73-летний мужчина.

10:15
Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» построят инфраструктурные объекты в морском порту Тамань
10:15
Парня из Апастовского района оштрафовали за публикацию интимного видео с подругой

Молодой человек тайно снял свою знакомую на телефон, а позднее опубликовал ролик в мессенджере.

10:01
Неподалеку от остановки «Сады» в Казани загорелся один из складов

В помещении склада на площади 10 квадратных метров горела бытовка.

09:39
ГИБДД Казани ищет водителя, из-за которого пешеход оказался в больнице с переломом

ДТП произошло на Шоссейной улице.

09:35
Количество открытых счетов эскроу в РТ за 2 месяца возросло более чем в 3 раза

В РТ ведут работу по проектному финансированию строящихся объектов 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу.

09:18
Умер экс-председатель Госкомитета ТАССР по труду Габдулхак Гилязов

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного деятеля.

09:03
МЧС Татарстана организовало 10 временных постов в излюбленных местах зимних рыболовов

Министерство напомнило рыбакам об опасностях осеннего ледостава.

08:58
Путин вручил Равилю Гайнутдину орден «За заслуги перед Отечеством»

Награждение состоялось в ходе церемонии, прошедшей в Московском Кремле.

08:45
В Казани задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у парка Победы

Злоумышленник напал на жительницу Казани в сентябре у лесопосадки на Чуйкова.

08:38
Роспотребнадзор дал рекомендации по приему антибиотиков
08:20
Названы профессии, которые исчезнут быстрее других
08:03
Минздрав РФ определил новый срок изменения правил медосмотра для водителей

Причина изменения времени вступления новых правил в силу – «обеспокоенность граждан».

07:44
Помощник Путина назвал три ключевых составляющих роста экономики России
События