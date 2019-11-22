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Татар-информ

22 ноября 2019, 10:15

Экономика и финансы

Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» построят инфраструктурные объекты в морском порту Тамань

Экономика и финансы

Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» построят инфраструктурные объекты в морском порту Тамань

Подписание соглашения состоялось в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.

Подписание состоялось в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Соглашение предусматривает создание и последующую эксплуатацию объектов инфраструктуры по перевалке зерновых и шротов общей мощностью до 12,5 млн тонн, а также 3 млн тонн масел, в морском порту Тамань в Российской Федерации.

«Стратегия ВТБ на зерновом рынке предусматривает создание вертикально интегрированного холдинга за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли зерном. „ЭФКО“ — одна из крупнейших компаний агропромышленного комплекса России, является лидером на рынке пищевой промышленности. Уверен, что наше сотрудничество поможет созданию „экосистемы“ на зерновом рынке, которая сможет максимально эффективно реализовать экспортный зерновой потенциал страны», — отметил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

«Сегодня „ЭФКО“ удалось занять прочные позиции среди крупнейших российских экспортеров несырьевой продукции. Во многом этого удалось добиться за счет верно выбранной стратегии по созданию собственной портовой инфраструктуры. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и намерены интенсивно наращивать объемы экспорта. В среднесрочной перспективе планируем выйти на новые рынки. Уже сегодня мы начинаем активно работать на ближневосточном и североафриканском направлениях в рамках стратегического соглашения с египетскими партнерами. А значит логистические мощности компании должны соответствовать нашим долгосрочным планам. Уверен, что наше партнерство с банком ВТБ по строительству морского терминала обеспечит увеличение объемов экспорта зерна, растительных масел и шрота, что необходимо для решения задач, поставленных в указе Президента о наращивании экспорта продукции АПК. Мы понимаем, что для достижения целевых показателей федерального проекта „Экспорт АПК“, особое внимание в котором уделено экспорту масложировой продукции, необходимо увеличение экспорта растительных масел к 2024 году до 9 млн тонн в год, шротов и жмыхов до 7 млн тонн в год. Реализация нашего проекта будет одним из ключевых драйверов, обеспечивающих решение этих задач», — прокомментировал генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко.

Группа Компаний «ЭФКО» — вертикально интегрированный холдинг, входящий в число крупнейших предприятий пищевой промышленности России, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. «ЭФКО» входит в топ-3 агропромышленных компаний Евразийского экономического союза. Холдинг лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях. Компания занимает передовые позиции на рынке переработки масличных и поставок белковых компонентов комбикормов.

ГК «ЭФКО» является одним из ведущих производителей растительного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. Потребительские товары компании выпускаются под широко известными торговыми марками «Слобода» и Altero, которые неоднократно отмечались Государственным знаком Качества. Производственные активы группы расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан.

Компания является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла. Экспорт продукции осуществляется более чем в 50 стран мира. По итогам 2018 года выручка компании составила 114 млрд рублей.

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