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Татар-информ

22 ноября 2019, 11:49

Происшествия

Полиция Челнов изучает видео, на котором парни избивают охранника магазина «Магнит»

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Происшествия

Полиция Челнов изучает видео, на котором парни избивают охранника магазина «Магнит»

По сведениям, полученным от очевидцев, охранник попросил ребят открыть сумки, а те в ответ полезли в драку.

(Набережные Челны, 22 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция Набережных Челнов изучает видео, на котором два парня избивают охранника магазина «Магнит». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД Автограда.

В социальные сети попало видео, на котором два молодых человека жестко расправляются с охраником магазина «Магнит», расположенном в 48-м комплексе. Сотрудница магазина попыталась вмешаться, но один из нападавших замахнулся и на нее.

По сведению очевидцев, охранник попросил парней открыть сумки и показать содержимое. В ответ мужчины полезли в драку.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Набережные Челны, в данный момент полиция изучает видеоматериал и устанавливает степень ответственности участников конфликта за случившееся.

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