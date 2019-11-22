(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Суд вынес приговор казанцу, который выкинул из окна на иномарку старый телевизор, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале марта пьяный 33-летний мужчина выкинул из окна подъезда дома на Дементьева тяжелый телевизор, который рухнул на припаркованную во дворе «Хендэ». Стоимость ремонта владелец оценил в 48 тысяч рублей.

По статье «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений» казанца приговорили в году лишения свободы условно.

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