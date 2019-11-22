В Татарстане мобильным Интернетом пользуются больше людей, чем в других регионах ПФО

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан вышел в лидеры Приволжского федерального округа по охвату мобильным Интернетом. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«С точки зрения проникновения мобильного Интернета мы в Приволжском федеральном округе являемся лидерами. По количеству абонентских устройств — смартфонов — мы тоже первые в ПФО», — рассказал Хайруллин.

Количество пользователей мобильного Интернета сейчас считают по количеству SIM-карт, число активно использующихся карт переваливает за 3,5 млн штук, отметил министр. Подробнее о развитии Интернета и высокоскоростных сетях 5G читайте на портале «События».

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