(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Жители Татарстана смогут купить продукты к праздничному столу на сельхозярмарках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Ярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ, пройдут завтра (23 ноября) во всех районах Казани, а также в Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района.

Предприятия АПК и фермеры доставят для реализации на ярмарках картофель, капусту, лук репчатый, свеклу столовую, морковь и другие овощи, мясо скота и птицы, колбасные изделия, молоко, сыры, масло сливочное, масло растительное, яйца куриные, сахар, муку, крупы, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, мед и другие продовольственные товары. Как заметили в отделе развития продовольственного рынка профильного министерства, продукты будут предлагаться горожанам по доступным ценам.

«Для многих горожан уже стало семейной традицией ходить по субботам на ярмарки, а некоторые уже готовятся к Новому году и другим семейным торжествам, приобретают индейку, гуся и утку к праздничному столу», – сообщили в пресс-службе министерства.

Товар на торговые площадки завозится с учетом пожеланий и потребностей покупателей. Так, на ярмарке на территории возле Московского рынка можно купить французские сыры «Камамбер» и «Бри», а также известный на Кипре сыр для жарки «Халуми» – все они производятся теперь в Татарстане, отметили в аграрном ведомстве.

В текущем году в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе Минсельхозпродом республики организовано и проведено пять весенних и десять осенних ярмарок. По данным ведомства, при этом на торговые площадки был завезен широкий ассортимент продукции на общую сумму 907,1 млн рублей. Это, в частности, 1,4 тыс. тонн мяса, 12,1 тыс. тонн овощей и картофеля, 342 тонны разливного молока, 6,9 млн штук яиц, 606 тонн муки, 687 тонн сахарного песка.

С адресами и месторасположением сельхозярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», жители республики могут уточнить адреса ярмарочных площадок, ассортимент продукции, оставить свои пожелания и замечания также по телефонам горячей линии: (843) 221-76-23, 221-76-24.

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