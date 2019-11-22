Две жительницы Казани попали под машины, переходя дорогу на зеленый свет светофора

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Два жителя Казани попали под колеса авто, переходя дорогу на зеленый свет светофора, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне около полудня на пересечении улиц Гудованцева и Беломорская сбили 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу с переломом таза.

В тот же день вечером на Ибрагимова водитель «Лады» вылетел на красный и сбил 25-летнюю девушку, которая также пересекала проезжую часть на «зеленый». Пострадавшая получила множество ссадин и ушибов.

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