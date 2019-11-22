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Татар-информ

22 ноября 2019, 10:22

Политика

«Единая Россия» проведет обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

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Политика

«Единая Россия» проведет обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

В Татарстане в очереди за медицинской справкой для водительских прав умер 73-летний мужчина.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Партия «Единая Россия» проведет широкое обсуждение нового порядка прохождения медосмотра водителей с привлечением представителей МВД и Минздрава России. В числе прочего будут обсуждаться причины инициативы повышения стоимости медицинских услуг. Об этом сообщает информационный центр партии.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по противодействию коррупции Александра Хинштейна, неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и увеличивать стоимость этой услуги.

«Очевидно, что в основе данного решения — повышение безопасности людей на дорогах. Учитывая социальную остроту проблемы, предлагаем в ближайшее время провести на площадке партии круглый стол с участием представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно», — сказал Хинштейн. 

По его словам, «Единая Россия» предлагает обязать к прохождению дополнительных тестов не все категории водителей, а только тех, кто привлекался к ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии или за другие правонарушения.

Инициатива введения новых правил прохождения медкомиссий водителями и повышение стоимости справки спровоцировали многочасовые очереди сразу во многих российских городах. В одном из наркодиспансеров Татарстана в очереди за справкой умер 73-летний мужчина. Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, введение нового порядка медосмотра для водителей отложено на неопределенный срок.

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