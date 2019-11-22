В Татарстане задержали мужчину, который украл телефон у стоявшей в очереди школьницы

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане задержали мужчину, который украл телефон, выпавший у школьницы из кармана, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Вчера около полудня патрульным поступила информация о хищении телефона на улице Горького.

Продавец рассказала росгвардейцам, что у девушки прямо перед кассой пропал телефон. Камеры показали, что устройство выпало из кармана куртки девочки, когда она оплачивала товар.

Мужчина, стоявший в очереди позади, поднял мобильник, спрятал в карман куртки и спешно покинул помещение. Вскоре 55-летнего злоумышленника задержали у него дома.

Телефон вернули девочке, а задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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