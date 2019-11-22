(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Неподалеку от остановки «Сады» в Казани загорелся один из складов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на Гвардейской внутри склада случился пожар. На месте огнеборцы ПСЧ №6 выяснили, что внутри помещения на площади в 10 квадратных метров горит бытовка.

Пожар ликвидировали в течение 20 минут, в результате случившегося никто не пострадал.

В данный момент специалисты пытаются выяснить, что спровоцировало возгорание.

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