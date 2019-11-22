Количество открытых счетов эскроу в РТ за 2 месяца возросло более чем в 3 раза

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Количество открытых в банках счетов эскроу, предназначенных для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, в Татарстане за два месяца выросло в 3,6 раза — с 236 (на 26 августа) до 855 (на 28 октября 2019 года). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ со ссылкой на результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

«Сумма средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, за этот период возросла в 3,4 раза — до 2,7 млрд рублей», — говорится в сообщении. По этому показателю республика занимает четвертое место по стране.

Сумма кредитных договоров, заключенных в Татарстане с застройщиками на финансирование проектов долевого строительства, увеличилась с 13,4 млрд рублей до 22,8 млрд рублей.

«В настоящее время в Татарстане работу по проектному финансированию строящихся объектов ведут 10 кредитных организаций, уполномоченных открывать счета эскроу», — отметил управляющий Отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Эскроу — это счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, в частности, участниками долевого строительства и застройщиком. С 1 июля 2019 года строительные компании могут продавать квартиры в домах, которые находятся на начальном этапе строительства, только с помощью этого механизма.

При этом финансирование строительства должно осуществляться за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика, а внесенные на счета эскроу деньги будущих владельцев жилья оказываются в его распоряжении после завершения строительства и передачи квартир в собственность гражданам.

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