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Татар-информ

22 ноября 2019, 09:18

Официальная хроникаОбщество

Умер экс-председатель Госкомитета ТАССР по труду Габдулхак Гилязов

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Официальная хроникаОбщество

Умер экс-председатель Госкомитета ТАССР по труду Габдулхак Гилязов

Фото: архив

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью государственного деятеля.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Бывший председатель Государственного комитета Татарской АССР по труду и социальным вопросам Габдулхак Гилязов скончался 21 ноября на 92-м году жизни. Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с его смертью.

Габдулхак Шайхутдинович Гилязов родился 4 апреля 1928 года в поселке Ялтау Лениногорского района ТАССР. Окончил в 1945-м Бугульминское педагогическое училище, а в 1962-м – Казанскую высшую партийную школу. Первым местом работы Гилязова в 1945 году стала семилетняя школа села Урмышла Шугуровского района ТАССР, где он стал учителем. С 1946-го работал педагогом в школе имени Янги-Юль на территории Таджикской ССР. С 1949-го – в рядах Советской армии.

Вскоре после возвращения с военной службы, в 1955 году, был выдвинут на комсомольскую работу. Работал секретарем, затем первым секретарем Лениногорского горкома ВЛКСМ. После окончания высшей партийной школы Гилязов стал секретарем парткома совхоза «Лениногорский», а уже в 1965-м он был назначен секретарем Лениногорского горкома КПСС. В 1970 году Гилязова назначили председателем исполкома Лениногорского райсовета народных депутатов. Через десять лет, в 1980-м, он стал первым секретарем Мензелинского райкома КПСС.

В 1985 году Габдулхак Гилязов был назначен председателем Государственного комитета ТАССР по труду. Под его руководством в республике оказались реализованы важные проекты, связанные с регулированием вопросов трудовых отношений, обеспечением занятости населения и совершенствованием системы трудоустройства и социальных гарантий.

При этом Гилязов «внес значительный вклад в развитие и реализацию законодательной базы в области социально-трудовой сферы», отмечается в некрологе. Речь идет, в частности, о вопросах контроля использования рабочей силы, внедрения коллективного подряда, а также баланса и распределения трудовых ресурсов.

За многолетний плодотворный труд, активную жизненную позицию и достижения Габдулхак Гилязов был награжден многими высокими наградами, среди которых – ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани» и «За трудовую доблесть».

«Работая на важных и ответственных участках, Г. Ш. Гилязов показал себя высококвалифицированным, принципиальным и ответственным руководителем. Высокое чувство общественного долга и трудолюбия, внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Габдулхаке Шайхутдиновиче Гилязове навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркивается в сообщении руководства республики.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов и глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов. 

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