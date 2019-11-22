Путин вручил Равилю Гайнутдину орден «За заслуги перед Отечеством»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил председателю Духовного управления мусульман РФ и председателю Совета муфтиев России муфтию шейху Равилю Гайнутдину орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Духовный деятель удостоен государственной награды «за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе», сказано в соответствующем указе главы государства.

«Я искренне благодарю тех, кто представил меня к этой высокой награде моей страны, нашей страны, и хочу сказать: служу вере, служу народам нашей страны, служу своему Отечеству!» – сказал муфтий при вручении ему ордена.

Кроме того, Равиль Гайнутдин поблагодарил Президента России за высокую оценку как своей деятельности, так и деятельности его коллег – имамов и муфтиев России, которые, по его словам, «верой, правдой служат своему Отечеству, своей вере и нашему многонациональному, многорелигиозному народу».

Церемония вручения государственных наград состоялась накануне вечером в Московском Кремле. Президент РФ Владимир Путин наградил отличившихся россиян за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства. В числе награжденных были летчик Дамир Юсупов и верховный муфтий России, председатель Центрального ДУМ РФ Талгат Таджуддин.

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