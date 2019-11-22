(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у парка Победы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что вечером 26 сентября пьяный 39-летний мужчина напал у лесопосадки на Чуйкова на 38-летнюю женщину. Он затащил ее в болото и, угрожая ножом, избил и изнасиловал, после чего связал, похитил 2,5 тысячи рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Свою вину задержанный признал.

Дело передано на рассмотрение в суд.

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