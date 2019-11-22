Роспотребнадзор дал рекомендации по приему антибиотиков

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Рекомендации по правильному приему антибиотиков дали эксперты Роспотребнадзора. Они размещены на сайте ведомства.

По словам специалистов, из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков микробы приобретают резистентность к ним. Нередко врачи выписывают антибиотические препараты просто на всякий случай, а пациенты приобретают их без рецепта даже при незначительных недомоганиях.

Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам врачи посоветовали: «принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости». Кроме того, пациент должен строго соблюдать рекомендации врача и никогда не давать свои антибиотики другим людям.

При этом в Роспотребнадзоре констатировали, что все больше инфекционных заболеваний, включая пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез, становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

«По прогнозам ученых, если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, в течение ближайших десяти-пятнадцати лет предполагается появление инфекционного заболевания, которое может привести к смерти не менее 30 млн человек», – предупредили в ведомстве.

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