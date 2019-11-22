Помощник Путина назвал три ключевых составляющих роста экономики России

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Помощник Президента РФ Андрей Белоусов перечислил три ключевых составляющих, способных обеспечить ускорение роста экономики России. Он сделал это в интервью газете «Известия».

Первым среди компонентов экономического роста Белоусов упомянул удешевление заимствований. Для этого, по его словам, необходимо снижение ставки Банка России примерно до 5%. «У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и так далее», – пояснил он.

Еще одной мерой для разогрева экономики помощник главы государства назвал улучшение инвестиционного климата. По его мнению, для этого нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых структур, а также запустить «регуляторную гильотину», чтобы избавиться от устаревших нормативных актов.

Третьей составляющей роста экономики, согласно словам Белоусова, является доступность технологий для бизнеса. К этому же пункту относится и наличие необходимых кадров, прежде всего – представителей рабочих профессий, так как «с подготовкой инженеров несколько лет назад <...> удалось <...> по крайней мере выйти на устойчивую траекторию».

«С рабочими профессиями работу мы только начинаем», – признал помощник Президента. И добавил, что страна нуждается в модернизации всей сферы профессионального образования, для чего в Правительстве РФ будут созданы специальные центры, ответственные за эту работу.

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