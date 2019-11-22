В Казани дополнили список запрещенных для большегрузов улиц

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Казани расширен перечень улиц, по которым ограничено движение грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 15 тонн.

Соответствующие изменения внесены в постановление исполкома города «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам Казани», отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Теперь с 6 до 21 часа большегрузы не смогут въехать на улицу Салиха Сайдашева на участке от улицы Сары Садыковой до улицы Шарифа Камала и на улицу Татарстан – от улицы Шарифа Камала до улицы Нариманова.

«Такое решение принято для увеличения пропускной способности в часы максимальной загрузки автомобильных дорог», – пояснили в мэрии.

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