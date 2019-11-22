Ученые из Татарстана присоединились к разработке российского аналога «Википедии»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Ученые-энциклопедисты из 11 регионов России, включая Татарстан, присоединились к разработке отечественного аналога «Википедии». Об этом рассказал руководящий реализацией проекта ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец, пишет газета «Известия».

«Для специалистов участие в проекте – это возможность создать образ своего региона на общефедеральном уровне», – подчеркнул он.

Исследователи будут готовить для портала Большой Российской энциклопедии слоты о событиях, объектах и персонах, связанных с их регионами. Помимо Татарстана, редактор БРЭ упомянул подключившихся к проекту экспертов из Башкортостана, Якутии и Тамбовской области.

Презентация портала Большой Российской энциклопедии прошла в Уфе. Представляя проект, Кравец особо отметил, что регионы России при желании могут переводить свои секторы портала на родные языки населяющих их народов, передает РИА Новости.

С инициативой заменить «Википедию» электронной версией Большой Российской энциклопедии выступил 5 ноября Президент России Владимир Путин. Еще до этого проработкой идеи занялось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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