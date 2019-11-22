Врачи назвали простой способ снизить риск заболеваний сердца

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний способно употребление бобовых. К такому выводу пришли участники американского Комитета врачей по ответственной медицине, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Выводы врачей основаны на статье, опубликованной в журнале Advances in Nutrition. Исследователям удалось обнаружить, что присутствие в рационе бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения инфарктов и инсультов на 10%.

Причина такого эффекта заключается в том, что бобовые в больших количествах содержат клетчатку, белки и различные микроэлементы. При этом в них мало жиров и нет холестерина, они также имеют низкий гликемический индекс. Помимо прочего, по словам специалистов, употребление бобовых может способствовать снижению кровяного давления.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной и наиболее дорого обходящейся причиной смерти в мире, они обходятся США почти в 1 млрд долларов в день. <...> недорогая, доступная и распространенная еда, бобовые, может помочь изменить это», – резюмировала одна из авторов работы – директор по клиническим исследованиям для врачей Комитета по ответственной медицине, доктор медицинских наук Хана Кахлева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врач МКДЦ рассказал о способах снизить риск возникновения болезней сердца.

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