WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 ноября 2019, 06:42

Врачи назвали простой способ снизить риск заболеваний сердца

Рекомендуем

Врачи назвали простой способ снизить риск заболеваний сердца

Полезный эффект обеспечило добавление в рацион бобовых.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний способно употребление бобовых. К такому выводу пришли участники американского Комитета врачей по ответственной медицине, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Выводы врачей основаны на статье, опубликованной в журнале Advances in Nutrition. Исследователям удалось обнаружить, что присутствие в рационе бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения инфарктов и инсультов на 10%.

Причина такого эффекта заключается в том, что бобовые в больших количествах содержат клетчатку, белки и различные микроэлементы. При этом в них мало жиров и нет холестерина, они также имеют низкий гликемический индекс. Помимо прочего, по словам специалистов, употребление бобовых может способствовать снижению кровяного давления.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной и наиболее дорого обходящейся причиной смерти в мире, они обходятся США почти в 1 млрд долларов в день. <...> недорогая, доступная и распространенная еда, бобовые, может помочь изменить это», – резюмировала одна из авторов работы – директор по клиническим исследованиям для врачей Комитета по ответственной медицине, доктор медицинских наук Хана Кахлева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врач МКДЦ рассказал о способах снизить риск возникновения болезней сердца.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамским школьникам рассказали, как не остаться без зубов раньше времени
Новости дня
07:16
В наркодиспансере Нижнекамска прокомментировали небывалый ажиотаж

В последний момент изменения правил прохождения медосмотра были отложены.

06:58
Ученые из Татарстана присоединились к разработке российского аналога «Википедии»

Создать альтернативу «Википедии» предложил Президент РФ Владимир Путин.

06:42
Врачи назвали простой способ снизить риск заболеваний сердца
06:28
Татарстанцам окажут бесплатную юридическую помощь

Прием граждан состоится 27 ноября и приурочен ко Дню Конституции РФ.

06:15
В Казани экстренно приземлился лайнер, летевший из Екатеринбурга в Москву

Причиной вынужденной посадки самолета стали неполадки с одним из двигателей.

05:32
В Тетюшах от выступлений чтецов на «Джалиловских чтениях» у жюри наворачивались слезы

Член жюри, руководитель районного мордовского национально-культурного центра Ирина Николаева отметила, что все участники хорошо подготовились.

04:06
Чистополь примет зональный конкурс чтецов Корана

Конкурс посвящен памяти первого главного казыя Татарстана Габдулхака хазрата Саматова.

03:29
Нижнекамским школьникам рассказали, как не остаться без зубов раньше времени

Для учеников школы № 11 провели курс по гигиене полости рта.

02:18
Фермер-животновод из Спасского района открыл свое зерновое хозяйство

Сельским предпринимательством Рамиль Хабибуллин занимается не только с большим желанием, но и умением, практически все его начинания успешны.

01:26
Высокогорские волонтеры в День отказа от курения провели акцию «Забей на сигарету»

В ходе акции в Высокогорском районе каждый желающий мог забить гвоздь в символическую сигарету в знак отказа от курения.

00:20
Тетюшанин победил в матче по пара-стендовой стрельбе в Италии

Турнир проходил на стрельбище Валле Аниен в Италии.

21.11 23:54
В Казани стартовал финал Национального конкурса «Краса студенчества России»

На участие в проекте было подано более 70 заявок.

21.11 23:50
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
21.11 23:42
Десять московских трамваев начнут перевозить челнинцев в следующем году

В столице РФ существует практика по передаче другим городам техники, задействованной в работе общественного транспорта около 10 лет.

21.11 23:28
В деревне Дон-Урай Рыбно-Слободского района введен карантин по бешенству

Ограничительный режим отменят после того, как пройдут два месяца с последнего случая заболевания животных.

21.11 23:13
На обучение в Школе будущего депутата заявились нижнекамцы от 18 до 59 лет

Обучение будет проводиться на бесплатной основе.

21.11 22:50
В Татарстане агрофирма «Аксубай» выплатила 9 млн рублей долгов по зарплате

Благодаря оперативной работе Минтруда РТ еще 384 агрария получили положенные им по закону деньги.

21.11 22:36
Названы наиболее опасные приложения для смартфонов
21.11 22:22
Театр кукол «Экият» представит татарский спектакль на фестивале в Туркменистане

22 ноября на сцене Туркменского театра кукол казанские актеры представят спектакль по произведению Тукая «Кэжэ белэн Сарык».

21.11 22:08
Сводный хор девочек из Казани станет участником грандиозного гала-концерта в Москве

Участниками концерта станут 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов из 20 регионов России.

21.11 21:54
Врач назвал пять продуктов, которые помогут повысить тестостерон
21.11 21:40
Татарстанцы могут выиграть 3 млн рублей, исполнив песню о войне

Татарстанцев приглашают принять участие в музыкальном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

21.11 21:26
Электробусы «КАМАЗ» вышли на новый московский маршрут

Впервые электробусы «КАМАЗ» появились в Москве в сентябре прошлого года — на маршруте № 73.

21.11 21:12
Татарские книги экспонируются на книжной выставке в Иране

Больше всего внимание гостей приковала историческая и детская литература на татарском языке.

21.11 20:48
Путин вручил Талгату Таджуддину орден «За заслуги перед Отечеством»

Верховный муфтий напомнил, что духовность и нравственность — основа жизни государства

События