В Казани экстренно приземлился лайнер, летевший из Екатеринбурга в Москву

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Летевший из Екатеринбурга в Москву лайнер Airbus A321 авиакомпании Red Wings вечером 21 ноября совершил экстренную посадку в Международном аэропорту «Казань».

Причиной вынужденной посадки «стало срабатывание датчика утечки масла с правого двигателя», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Приземление воздушного судна прошло в штатном режиме, это произошло в 17.24 по московскому времени. На борту самолета находились 123 пассажира и десять членов экипажа,

На замену авиаперевозчик направил другой лайнер. Самолет вылетел из аэропорта Казани, как следует из онлайн-табло воздушной гавани, в 23.40. В «Домодедово» он прибыл в 1.12 22 ноября.

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