Крупнейший ветеринарный вуз России подготовил более 60 тыс. специалистов для АПК

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Крупнейший ветеринарный вуз страны – Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина с момента основания в 1919 году выпустил более 60 тыс. специалистов. Об этом сообщает Минсельхоз России.

Со 100-летием вуза преподавателей и студентов академии поздравил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Он отметил ведущую роль вуза с богатой историей в подготовке ветеринарных врачей, а также профессионализм профессорско-преподавательского состава академии, благодаря чему «удалось подготовить первоклассных специалистов для сельскохозяйственной отрасли, создать надежный научно-технологический задел по приоритетным направлениям развития в области сельского хозяйства».

Отдельным сотрудникам академии были вручены благодарности Минсельхоза РФ за многолетний и добросовестный труд в агропромышленном комплексе.

Врио ректора академии Сергей Позябин назвал важным этапом развития МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина вступление ее в мае 2018 года в Европейскую ассоциацию высших ветеринарных учебных заведений (EAEVE).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», крупнейший аграрный вуз страны – Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева возглавил академик Владимир Трухачев.

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