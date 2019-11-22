Татарстанцам окажут бесплатную юридическую помощь

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 27 ноября в РТ состоится единый день бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Конституции РФ, сообщает пресс-служба Кайбицкого муниципального района.

Граждане смогут проконсультироваться у специалистов отделения ПФР по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по республике, Адвокатской и Нотариальной палат РТ, Минтруда и Минюста Татарстана и др.

Консультации будут проходить с 8 утра и до 15.30 (в Казани в общественных приемных районов города с 9 утра и до 16.30) без обеденного перерыва в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и общественных приемных районных отделений партии, а также в центрах бесплатной юрпомощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов РФ.

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