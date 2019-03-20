Минниханов выступит на Форуме православной общественности Татарстана

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в работе IV Форума православной общественности Татарстана, который откроется сегодня в Казани. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Ожидается, что до начала дискуссий Рустам Минниханов в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана осмотрит выставку «История и развитие православия в Республике Татарстан», которая откроется в ГТРК «Корстон». После этого Президент РТ примет участие в работе форума. «Ожидается, что руководитель республики выступит с приветственным словом к православной общественности», – уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, Форум православной общественности в этом году приурочен к 440-летию обретения образа Пресвятой Богородицы в Казани. Его участниками станут 650 человек: православные священнослужители, приходские активисты, меценаты-благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры, образования и науки.

«С момента появления этого форума в 2014 году Рустам Нургалиевич посетил все форумы, так как уделяет самое серьезное личное внимание вопросам православия в республике», – подчеркнула Лилия Галимова.

Во время форума будет организован круглый стол на тему «Татарстан – территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества». Кроме этого будут работать секции, посвященные обсуждению образовательных проектов в Татарстанской митрополии, реализации социальной концепции и молодежной политики Русской православной церкви.

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