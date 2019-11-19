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Татар-информ

22 ноября 2019, 12:00

Экономика и финансы

Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»

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Экономика и финансы

Рафинат Яруллин: «Концепция продажи сырья за рубеж – абсолютно неверная»

Фото: Султан Исхаков

Переработка нефти и газа внутри республики обеспечит прорывной рост экономики РТ, уверен гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Для прорывного роста республиканской экономики Татарстану необходимо наращивать переработку сырья. Концепция продажи необработанного сырья за рубеж, практиковавшаяся в России 1990-х годов, доказала свою неэффективность. Такое мнение в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сформулировал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

Он напомнил, что сейчас идет активное развитие химической промышленности в Китае, который в этой сфере уже занял второе после США место. Раньше мировое «серебро» в химии принадлежало СССР.

«Но после 1990-х годов, в условиях “пещерного капитализма“, многие наши химические производства остановили. Почему? Чтобы Россия зависела от Запада. Команда Гайдара говорила – давайте мы будем продавать нефть и газ, а все остальное закупать из-за рубежа. Это абсолютно неверная концепция», – подчеркнул Яруллин.

Он добавил, что, несмотря на трудные для страны годы, Татарстану удалось сохранить региональную химическую промышленность. В итоге экономика республики стала одной из лидирующих среди субъектов РФ. Продолжение этого роста возможно только при дальнейшем развитии переработки сырья внутри региона, отметил собеседник агентства.

«Сколько сегодня стоит бочка нефти? Это около 62 долларов за баррель. А сколько стоят полиэтилен, полипропилен, другие полимеры – в разы больше. Поэтому надо и дальше заниматься переработкой, улучшать нашу экономику», – заключил Рафинат Яруллин.

Кроме того, в беседе с Андреем Кузьминым гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» рассказал, почему банкиры не должны решать судьбу промышленных производств, как поставить заслон для утечки молодых кадров за рубеж, об опасностях применения химии в продуктах питания и о многом другом.

Интервью с Рафинатом Яруллиным выйдет на сайте «События» завтра, 23 ноября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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