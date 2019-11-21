Тетюшанин победил в матче по пара-стендовой стрельбе в Италии

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Тетюшанин Александр Сахарнов победил в первом в истории товарищеском матче сборных России и Италии по пара-стендовой стрельбе. Об этом пишет газета «Авангард».
Турнир проходил в Италии, на стрельбище Валле Аниен. Он завершился победой смешанной команды, которую представляли тетюшский спортсмен Александр Сахарнов и вице-чемпион мира по пара-стендовой стрельбе Саверио Кучити из Италии.
Александр Сахарнов тренируется под руководством Виталия Вахтурова.
«Серебро» завоевали пензенец Андрей Петрунин, Юрий Руднев из Калуги и Данило Паламини (Лонато дель Гарда). Владимиру Касьянову (Москва), Рафаэлу Таламо (Рим) и Даниэлу Парреттини (Кастильоне-дель-Лаго) достались бронзовые медали.