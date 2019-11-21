В Тетюшах от выступлений чтецов на «Джалиловских чтениях» у жюри наворачивались слезы

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялся отборочный этап международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Участниками тура стали 116 воспитанников детских садов и школ района, которые декламировали произведения Мусы Джалиля на русском, татарском и чувашском языках. Об этом пишет газета «Авангард».

Многие стихотворения Мусы Джалиля посвящены Великой Отечественной войне. Летом 1942 года он попал в плен, где и написал большую часть своих стихов.

Эксперты оценивали выступления ребят согласно возрасту, выразительности чтения, артистизму, выбору произведения в соответствии с возрастной категорией.

Член жюри, руководитель районного мордовского национально-культурного центра Ирина Николаева отметила, что все участники хорошо подготовились.

«Когда дети исполняли стихи о войне, у меня наворачивались слезы», – поделилась эксперт.

В состав жюри также вошли руководитель местного отделения общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Римма Сафиуллова, представители национальных центров района, редакции местной газеты и отдела образования. Всем им еще предстоит большая работа – определить победителей.

Учитель родного языка Нармонской школы Гузель Преснова отметила, что по итогам школьного этапа «Джалиловских чтений» в муниципальном приняли участие две ученицы из школы. Школьницы сами выбрали репертуар: стихотворения «Чулочки» и «Варварство». «Готовились долго, теперь ждем результатов», – поделилась педагог.

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