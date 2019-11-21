Чистополь примет зональный конкурс чтецов Корана

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в центре «Восток» города Чистополь состоится зональный конкурс чтецов Корана, посвященный памяти выдающегося татарского религиозного деятеля Габдулхака хазрата Саматова. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



В состязаниях могут принять участие дети в возрасте от трех до 15 лет, проживающие в городах и районах южной части республики. Начало запланировано на девять утра.



Конкурс пройдет в разных возрастных категориях: дети в возрасте от трех до шести лет могут представить три суры, от семи до десяти – от десяти сур, от шести до 15 лет – от половины до одного джуза (наизусть или чтение). Кроме того, участники должны уметь читать Коран по правилам таджвида.



Самым лучшим чтецам вручат призы и дипломы.



Мероприятия, посвященные памяти первого главного казыя Татарстана, проводятся в Чистополе не случайно: 30 лет назад Габдулхак хазрат здесь открыл первое медресе Татарстана, а также несколько лет был имамом в мечети «Нур».

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