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Татар-информ

22 ноября 2019, 04:06

Духовная жизнь

Чистополь примет зональный конкурс чтецов Корана

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Духовная жизнь

Чистополь примет зональный конкурс чтецов Корана

Фото: dumrt.ru

Конкурс посвящен памяти первого главного казыя Татарстана Габдулхака хазрата Саматова.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). 23 ноября в центре «Восток» города Чистополь состоится зональный конкурс чтецов Корана, посвященный памяти выдающегося татарского религиозного деятеля Габдулхака хазрата Саматова. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В состязаниях могут принять участие дети в возрасте от трех до 15 лет, проживающие в городах и районах южной части республики. Начало запланировано на девять утра.

Конкурс пройдет в разных возрастных категориях: дети в возрасте от трех до шести лет могут представить три суры, от семи до десяти – от десяти сур, от шести до 15 лет – от половины до одного джуза (наизусть или чтение). Кроме того, участники должны уметь читать Коран по правилам таджвида.

Самым лучшим чтецам вручат призы и дипломы.

Мероприятия, посвященные памяти первого главного казыя Татарстана, проводятся в Чистополе не случайно: 30 лет назад Габдулхак хазрат здесь открыл первое медресе Татарстана, а также несколько лет был имамом в мечети «Нур».

 

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04:06
Чистополь примет зональный конкурс чтецов Корана

Конкурс посвящен памяти первого главного казыя Татарстана Габдулхака хазрата Саматова.

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