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Татар-информ

22 ноября 2019, 01:26

Общество

Высокогорские волонтеры в День отказа от курения провели акцию «Забей на сигарету»

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Общество

Высокогорские волонтеры в День отказа от курения провели акцию «Забей на сигарету»

Фото: Высокогорские вести

В ходе акции в Высокогорском районе каждый желающий мог забить гвоздь в символическую сигарету в знак отказа от курения.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В Международный день отказа от курения специалисты отделения социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Эмет» Высокогорского района совместно с волонтерами провели акцию «Забей на сигарету». Об этом пишут «Высокогорские вести».

Международный памятный день был установлен Американским онкологическим сообществом в 1977 году и отмечается ежегодно в третий четверг ноября. В мае 2003 года Всемирная организация здравоохранения приняла Конвенцию по борьбе против табака, к которой присоединилось более 90 стран, в том числе и Россия. 

В ходе акции в Высокогорском районе каждый желающий мог забить гвоздь в символическую сигарету в знак отказа от курения, а некурящие – в знак поддержки здорового образа жизни.

Прохожие с любопытством реагировали на акцию, поучаствовать захотели многие, они с большим азартом забивали гвозди в сигарету, показывая свое отрицательное отношение к этой вредной привычке. Среди участников оказались разные по возрасту люди – взрослые, дети, молодежь. Это еще раз показало, что большинство людей имеют активную социальную позицию и готовы объединиться против проблемы.

Курильщики значительно подрывают свое здоровье и сокращают себе жизнь, а каждая сигарета – на 8-15 минут. У курильщиков в 2-3 раза чаще бывают сердечно-сосудистые заболевания, в 15-30 раз чаще – рак легких, в 13 раз чаще – стенокардия, в 12 – инфаркт миокарда, в 10 – язва желудка. Курильщики чаще страдают ОРЗ, бронхитом, астмой, у них нарушаются зрение и слух. Часто развивается рак губы, гортани, голосовых связок, пищевода.

 

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