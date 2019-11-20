Нижнекамским школьникам рассказали, как не остаться без зубов раньше времени

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). В нижнекамской школе № 11 прошел недельный курс, во время которого ученикам рассказывали о том, как ухаживать за зубами. Об этом сообщает «НТР 24».



Тренинги включали теорию и практику. Во время лекций дети и подростки получили от специалистов ценные рекомендации, в том числе о правильном питании – одном из главных залогов белоснежной улыбки, а также о том, что жевательная резинка полезна только после еды, и жевать ее надо максимально короткое время.



Врач-стоматолог рассказал о секретах правильной чистки зубов. Ребята старательно запоминали технику чистки, которую им продемонстрировал врач-стоматолог.

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