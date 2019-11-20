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Татар-информ

22 ноября 2019, 02:18

Сельское хозяйство

Фермер-животновод из Спасского района открыл свое зерновое хозяйство

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Сельское хозяйство

Фермер-животновод из Спасского района открыл свое зерновое хозяйство

Фото: spas-rt.ru

Сельским предпринимательством Рамиль Хабибуллин занимается не только с большим желанием, но и умением, практически все его начинания успешны.

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Житель села Бугровка Спасского района Рамиль Хабибуллин, ранее успешно занимавшийся животноводством, в этом году взялся за зерновое хозяйство. Об этом пишет газета «Яна тормыш».

Сельским предпринимательством фермер занимается не только с большим желанием, но и умением, практически все его начинания успешны.



Много лет подряд Рамиль Хабибуллин трудился в руководстве агрофирмы «Булгар Арыш». Когда же решил заняться самостоятельным агробизнесом, опыт ему очень пригодился. Последние годы Рамиль Хасбиуллович активно развивал семейное животноводство.

Воспользовавшись различными формами государственной поддержки на селе, он на земельном участке в Бугровке возвел две оборудованные всем необходимым фермы, где содержатся 60 голов крупного рогатого скота. Реализация молока и мяса позволяет постоянно расширять производство и осуществлять новые планы.



Доходы позволили приобрести необходимые сельхозмашины. Далее фермер разработал и засеял 40 гектаров пшеницей. Даже без подкормки и опрыскивания получил более 30 центнеров зерна с каждого засеянного гектара. Теперь в планах у фермера увеличить посевные площади под зерновые культуры, а еще засеять часть земли многолетними травами.

Прежде качественное сено на корм своему скоту он получал с плодородных естественных угодий, которых за селом имеется немало. Теперь благодаря благоприятной погоде удалось не только в достатке заготовить его себе, но и в большом количестве реализовать владельцам ЛПХ. В дальнейшем на эти цели планирует использовать и урожай многолетних трав.

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