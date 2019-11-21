(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани стартовал финал Национального конкурса «Краса студенчества России» для профессиональных образовательных организаций. На участие в проекте было подано более 70 заявок, сообщает оргкомитет конкурса.

«Краса студенчества России» — крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток Российской Федерации.

Участницы пройдут конкурсные испытания и продемонстрируют не только красивую внешность, но и эрудицию. Они сразятся в конкурсах «Самопрезентация», «Тотальный диктант», Free dance, ответят на вопросы экспертов, а также представят «Творческое выступление», «Интеллектуальный конкурс» и финальное дефиле.

В жюри конкурса вошли видные деятели культуры и шоу-бизнеса. Среди них – режиссер-хореограф, редактор танцевального шоу Первого канала DanceРеволюция» Татьяна Малахова, звезда телесериалов «Молодежка» и «Знаки судьбы» Владислав Канопка, певец, актер театра, автор и режиссер музыкальных и театральных проектов Даниил Иванов, посол чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алиса Тулынина, обладательница титула «Краса студенчества России 2018» Алина Зарейник.

Итоги конкурса подведут 23 ноября в прямом эфире интернет-трансляции в официальной группе программы «Российская студенческая весна» в соцсети «ВКонтакте».

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