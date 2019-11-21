Татарские книги экспонируются на книжной выставке в Иране

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). С 17 по 22 ноября Татарское книжное издательство участвует в Международной книжной выставке стран Прикаспийского региона, которая проходит в иранской провинции Гилян – в городе Решт. Об этом сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.



Татарское книжное издательство представило здесь свою лучшую печатную продукцию, в их числе историческая, детская литература, книги легендарных татарских и молодых авторов.





Стенд посетило много почетных гостей, в числе которых представители администрации провинции Гилян, мэр Решта, представители министерств с принимающей стороны, а также многочисленная читательская аудитория. Особенно гостей выставки заинтересовала историческая и детская литература.



В рамках мероприятия генеральный директор «Таткнигоиздата» Ильдар Сагдатшин принял участие в круглом столе, где выступил с презентацией деятельности издательства. На круглом столе также присутствовали местные деятели культуры, поэты и писатели, представители СМИ и другие.





От татарстанской делегации организатору выставки – представителю Института культурных выставок и ярмарок господину Хадемиану – вручили памятные подарки.



Ранее Таткнигоиздат уже принимал участие в книжной выставке в Иране. Впервые издательство успешно представило татарскую литературу в 2016 году на XXIX Тегеранской международной книжной выставке.

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