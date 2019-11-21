Молодые ученые-химики КФУ и РАН стали победителями премии имени Арбузовых в Казани

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В Казани назвали победителей премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Победителями стали Диана Миронова из КФУ и Александр Овсянников из Института органической и физической химии Казанского научного центра РАН», – отмечается в сообщении.

Второе место занял Андрей Смолобочкин из Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова. Третье место досталось ученым КФУ Сергею Ситнову и Руслану Нагриманову.

Общий премиальный фонд конкурса составил 80 тыс. рублей. За несколько лет проведения конкурса премию получили около 50 молодых ученых.

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