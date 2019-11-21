В деревне Дон-Урай Рыбно-Слободского района введен карантин по бешенству

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). В деревне Дон-Урай Рыбно-Слободского района Татарстана с 20 ноября введен карантин по бешенству. Соответствующий указ Президента РТ Рустама Минниханова опубликован на официальном портале правовой информации республики.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории деревни Дон-Урай Рыбно-Слободского района Республики Татарстан», – сказано в документе.

На время действия карантина в населенном пункте запрещено торговать домашними животными и вывозить их за его пределы, отлавливать для вывоза диких животных, убивать на мясо больных животных и использовать их молоко. Кроме того, нельзя продавать и использовать в пищу молоко здоровых животных без его пастеризации, вывозить шкуры и шерсть без проведения дезинфекции.

За реализацию необходимых мероприятий ответственно Главное управление ветеринарии Кабмина РТ. Ограничительный режим должен быть отменен после того, как истекут два месяца с момента фиксации последнего случая заболевания животных бешенством в деревне.

Другим своим указом от 20 ноября Президент Татарстана отменил карантин, установленный на территории села Мордовская Ивановка Лениногорского района республики, о котором ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.