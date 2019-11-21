Садоводы Татарстана увеличили объем средств самообложения до 120 млн рублей

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Садоводческие общества в Татарстане в этом году собрали 120 млн рублей по программе самообложения. Об этом сообщил сегодня на круглом столе заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Депутат упомянул, что в Татарстане работает программа самообложения садоводов, по которой на один вложенный рубль из республиканского бюджета выделяется два рубля. «По итогам 2018 года садоводы собрали 83 млн рублей. Уже в этом году для решения своих внутрисадоводческих проблем они собрали 120 млн рублей. К этой сумме они получат 240 млн рублей из бюджета. И это будет 360 млн рублей – очень серьезная поддержка», – подчеркнул он.

Марат Ахметов заметил, что в республике третий год действует программа «по решению внешних садоводческих проблем». «Каждый год выделялся 550 млн рублей. Средства идут на строительство подъездных дорог, электроснабжение, вывоз бытовых отходов», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что опыт Татарстана по самообложению граждан начали использовать в 34 других регионах России.

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