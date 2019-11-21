В Татарстане агрофирма «Аксубай» выплатила 9 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Агрофирма «Аксубай» из Аксубаевского района Татарстана погасила задолженность по заработной плате перед своими работниками на общую сумму 8,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«<…> осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства ООО “Агрофирма "Аксубай"“ погасило долг на общую сумму 8,9 млн рублей перед 384 работниками», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Аксубаевском районе агрофирма «Восходящая заря» погасила задолженность по зарплате перед 221 своим работником. Компания зарегистрирована в селе Старая Письмянка Лениногорского района республики, в Аксубаевском районе действует ее филиал «Аксубай». В общей сложности сельхозпредприятие выплатило сотрудникам 2,4 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.